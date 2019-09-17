Молния ударила в футбольное поле во время матча

После удара молнии 4 футболистов были госпитализированы

Очередной трагедией почти обернулся футбольный матч на Ямайке - молния попала почти в половину команды.

Удар молнии в футбольное поле поразил сразу нескольких игроков во время матча на Ямайке. По сообщению местных СМИ, страшный инцидент произошел во время игры между командами "Wolmer's Boys'School" и "Jamaica College".

На 82-й минуте игры, после нескольких вспышек молнии, два игрока "Jamaica College" упали на газон, получив разряд. Всего пострадало четверо футболистов - двое из них были доставлены в больницу. По информации "Jamaica Gleaner", один из госпитализированных жаловался на боли в груди. Электрокардиография обнаружила у него нарушения сердечного ритма. Врачи продолжают наблюдать за его состоянием.

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Главный судья Карл Тирелли итоге отменил матч. На момент инцидента команда "Wolmer's Boys 'School" побеждала со счетом 2: 1.