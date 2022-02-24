"Молимся за Украину. Нам это понадобится" - Стаховский

Сергей Стаховский завершил карьеру в 2022 году. Фото: Вtu.org.ua

Украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на начало широкомасштабного вторжения России в Украину.

Стаховский призвал молиться о родной земле.

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"Молимся за Украину. Нам это понадобится", – написал Стаховский в Twitter.

Стаховский был лидером мужской сборной Украины на протяжении многих лет. В начале 2022 завершил профессиональные выступления.

Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции в Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.