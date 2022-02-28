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понедельник, 28 февраля 2022 18:29

МОК рекомендует не допускать к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси

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МОК рекомендует не допускать к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси
Россияне и белорусы останется без участия на Олимпиадах. Фото: REUTERS

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать соревнований российских и белорусских спортсменов.

Если это невозможно сделать по организационным или юридическим причинам, Исполком МОК просит сделать все возможное, чтобы спортсмены этих стран выступили в нейтральном статусе, сообщает Olympic.com.

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Абсолютно недопустимо использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов.

Также сохраняется рекомендация отказаться от проведения всех спортивных мероприятий на территории России и Белоруссии.

МОК отозвал олимпийские ордена у президента РФ Владимира Путина и ряда других российских чиновников.

Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

"Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот".

Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок.

Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".

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