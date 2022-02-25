МОК хочет изолировать Россию и Беларусь от мирового спорта

Россию и Беларусь хотят не пускать на Олимпиады. Фото: REUTERS

Международный олимпийский комитет (МОК) хочет изолировать Россию и Белоруссию от спортивных соревнований.

МОК выступил с официальным заявлением после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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"Исполком МОК сегодня призывает все международные спортивные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, запланированные в России или Беларуси.

Исполком МОК призывает не демонстрировать российские или белорусские государственные флаги и не исполнять российский или белорусский гимн на международных спортивных соревнованиях", — говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

25 февраля продолжаются вторые сутки российского нападения на Украину. Украинские воины удерживают рубежи по многим направлениям и вынуждают врага отступать. Также они массово уничтожают военную технику противника. Уничтожено около 800 солдат противника. Есть захваченные в плен, некоторые начали сдаваться сами. Также уничтожены до 130 единиц бронемашин, более 30 танков, 7 самолетов и 6 вертолетов. 137 украинцев погибли. Ранены 316 человек.