Могут искать новые команды. ФИФА приостановил контракты легионерам украинских клубов

ФИФА принял решение по иностранным игрокам, выступающим в чемпионате Украины.
Все трудовые договоры иностранных игроков и тренеров с украинскими клубами будут считаться автоматически приостановленными до 30 июня 2022 года без необходимости каких-либо действий сторон по этому поводу, сообщает сайт ФИФА.
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Легионеры подписывать контракт с другими клубами в это время и поддерживать игровую форму.
Иностранные игроки, предварительная регистрация которых была в УАФ, будут допущены к регистрации в другом клубе, даже если срок регистрации в новой ассоциации уже закрыт.
Каждый футболист должен найти новую команду до 7 апреля 2022 года.
Вторая часть сезона УПЛ так и не началась из-за начала войны России против Украины. Лидером таблицы остался "Шахтер". Легионеры "горняков" и "Динамо" заявили, что не хотят возвращаться в Украину.
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