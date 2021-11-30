Мог играть с Буффоном и Кьеллини - бывший игрок "Динамо" рассказал, почему не смог перейти в "Ювентус"

Сергей Кравченко не смог закрепиться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший игрок сборной Украины, "Динамо" и "Днепра" 38-летний Сергей Кравченко мог выступать за "Ювентус".

В юношеские годы Кравченко обещали просмотр в Турине, но он только дважды был в "Наполи".

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"Два раза я ездил в "Наполи". Первый раз в 16-17 лет. Интересная история. Мы там были на море. Я с 10 до 16 лет раз 10 был в Италии. Жили в семье, учили язык, впитывали европейский менталитет, дышали свежим воздухом.

На море ездили в Калабрию. Играли в футбол во дворе. И меня заметил Антонио Касале. Он был чемпионом Италии в составе "Наполи" с Марадоной. Я ему понравился, сказал, что может где-нибудь организовать просмотр. Разговорились. Начиналось как сказка. Говорил, что у него есть связи в "Ювентусе". Но потом, видимо, понял, что касается "Ювентуса"…", - рассказал Кравченко в эфире канала "Пряма червона".

Сергей Кравченко - воспитанник донецкого "Шахтера", но пробиться в первую команду "горняков" не смог. Выступал за "Ворсклу", "Динамо", "Днепр", "Волынь", "Днепр-1". С 2021 года защищает цвета "Черноморца". Провел в составе сборной Украины 10 матчей.