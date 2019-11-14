"Мне жаль погибших как со стороны Украины, так и из России" — защитник сборной

Игорь Пластун уже второй сезон выступает в бельгийском чемпионате. Фото: из открытых источников

Защитник сборной Украины и бельгийского "Гента" Игорь Пластун поделился мыслями относительно событий на Востоке Украины.

"Могу только сказать, что мне очень жаль людей и семьи погибших. И со стороны Украины, и точно так же со стороны России. Там точно так же сидит чья мать. Точно такая же, как и моя мать. Она переживает за своего сына, которого, возможно, отправляют в Донецк не по своей воле. И он там каким-то образом погибает. Вот это человеческая трагедия.

А политика, ясно для всех - настоящий грязь. В какой-то непонятные люди, которые ничего собой не представляют, распоряжаются тысячами. Горжусь своей страной и своими гражданами, могут принять, подняться и пытаться что-то изменить. Но грязь не дает этим изменениям стать прозрачными и честными.

Это самая большая трагедия нашей страны. Через нее наша страна не может начать путь наверх. А бросаться словами, в России отбросы, никогда не стану. Уверен, в этой стране живет много порядочных нормальных людей, как и у нас. А верхушки решают свои глобальные коррупционные схемы, по которым страдают обычные простые люди ", - цитирует Пластуна "tribuna".

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Игорь Пластун является воспитанником столичной "Оболони". Играл за "Карпаты" и болгарский "Лудогорец". Нынешним клубом защитника бельгийский "Гент". В этом сезоне украинец провел 13 матчей, а которых забил 2 мяча.