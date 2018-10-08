Мне неприятно его приветствовать - конфликт Вернидуба и Фонсеки набирает обороты

Конфликт Фонсеки и Вернидуба набирает обороты. Фото: Трибуна

Конфликт между тренером "Зари" Юрием Вернидубом и тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой набирает обороты. После матча между командами наставники не пожали друг другу руки и остро высказывались в адрес оппонента на послематчевой пресс-конференции.

"Я жму руку тем, кто заслуживает моего внимания. Я не лицемер. Мне неприятно приветствовать этого человека, поэтому я не буду этого делать", - сказал Фонсека.

"После игры не пожал руку Фонсеке? Я и перед игрой этого не сделал. Я в гостях. Ничего страшного здесь не вижу. Когда играем в Запорожье, я подхожу не только к главному тренеру, но и ко всей скамье", - сказал Вернидуб.

Видео момента, где тренеры игнорируют друг друга.

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Главный тренер донецкого "Шахтера" начал оскорблять тренера "Зари" Юрия Вернидуба.