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четверг, 10 сентября 2020 13:55

"Мне не нравится Ломаченко, он высокомерный" - Лопес

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&quot;Мне не нравится Ломаченко, он высокомерный&quot; - Лопес
Теофимо Лопес не сомневается в своей победе над Василием Ломаченко. Фото: BoxingScene

Американский боксер Теофимо Лопес продолжает критиковать Василия Ломаченко.

По словам Лопеса, он не чувствует симпатии к Украинской.

"Лично мне не нравится этот парень и то, как он себя подает. Он высокомерен.

Не хочу продвигать Ломаченко, вспоминая его имя. В каждом интервью, что я даю или давал за все время, меня спрашивают об этом парне.

Его имя не влияет на мою карьеру, и после боя я не хочу больше слышать о нем или говорить о нем ", - сказал Лопес в комментарии Yahoo Sports.

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Бой между Василием Ломаченко пройдет в ночь с 16 на 17 октября в США. На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе.

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