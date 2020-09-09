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среда, 09 сентября 2020 14:30

Лопес съест мои удары и свои слова – Ломаченко

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Лопес съест мои удары и свои слова – Ломаченко
Ломаченко будет биться с Лопесом в октябре. Фото: GEICO

17 октября в Лас-Вегасе сойдутся чемпионы мира в легком весе по разным версиям – украинец Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес. Недавно 32-летний спортсмен из Белгорода-Днестровского прилетел для продолжения подготовки в США.

Василий высказал сайту BoxingScene, что думает о своем будущем сопернике, который довольно часто оскорблял украинца:

"Теофимо Лопес может говорить все, что хочет. Он очень хорошо умеет говорить. Он ничего еще не совершил, зато постоянно твердит мое имя в течение последних двух лет. Я боец, моя цель – выиграть еще один титул чемпиона мира. Когда мы будем биться в Лас-Вегасе, он съест мои удары и свои слова. Я буду лучшим в ринге - и четыре чемпионских пояса поедут со мной домой в Украину".

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23-летний Теофимо Лопес не проиграл еще ни одного боя на профессиональном ринге.

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