Мирону Маркевичу исполнилось 70 лет

Наиболших успехов Маркевич достиг в "Днепре" и "Металлисте". Фото Николай Бочок.

Сегодня 70 лет исполняется Мирону Маркевичу - одному из лучших украинских тренеров за всю историю.

В детстве был воспитанником группы подготовки львовских "Карпат". В 1970 году игрока зачислили в основной состав "Карпат" (Львов), но закрепиться в сильном коллективе, который только что выиграл Кубок СССР и получил путевку в высшую лигу, 20-летнему Мирону было трудно. Маркевич выступал за дубль "Карпат" в 1970-1972 годах, затем за "Спартак" (Орджоникидзе). В 1977 году перешел в луцкое "Торпедо", где уже в следующем году был играющим тренером, а впоследствии 27-летний Маркевич полностью сосредоточился на тренерской работе - в 1983 году окончил Высшую школу тренеров в Москве.

Мирон Маркевич начинал работать в командах "Торпедо" (Луцк) и "Подолье" (Хмельницкий). В 1990-х годах возглавил "Карпаты" (Львов), с которыми вышел в финал Кубка Украины-1993 и получил бронзовые медали чемпионата Украины 1997/98. Затем через длительный конфликт с бизнесменом Петром Дыминским пошел тренировать другие команды. С июля 2005 года - наставник харьковского "Металлиста". Под его руководством "Металлист" с сезона 2006/07 каждый раз занимал 3 место в чемпионатах Украины, оттеснив днепропетровский "Днепр", а в сезоне 2011/12 достиг наибольшего еврокубкового успеха в истории клуба, попав в 1/4 финала Кубка УЕФА. 1 февраля 2010 Мирона Маркевича назначен главным тренером национальной сборной Украины - он совмещал работу в клубе и сборной.

21 августа 2010 заявил об отставке с поста тренера сборной из-за несогласия с решением Федерации футбола Украины о лишении "Металлиста" 9 очков за якобы договорной матч против "Карпат".

В феврале 2014 покинул пост тренера "Металлиста" из-за того, что игрокам уже три месяца не платили зарплату. 26 мая 2014 назначен главным тренером днепропетровского "Днепра".

Под его руководством "Днепр" попал в финал Лиги Европы 2015, где 27 мая уступил в Варшаве "Севильи" 2:3. 29 июня 2016 подал в отставку с поста главного тренера "Днепра" из-за отсутствия финансов.

Женат, имеет 2 сыновей, любит рыболовство и музыку. Среди исполнителей выделяет "The Beatles", "The Rolling Stones", Элвиса Пресли, Фрэнка Синатру. С классической музыки предпочитает Моцарту. Когда "Металлист" осенью 2007 приехал в Ливерпуль, чтобы играть с "Эвертоном" в матче Кубка УЕФА, Маркевич отметил: "Я старый битломан и пропустить такую ​​возможность посетить музей "Битлз" мы никоим образом не можем".

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С июля 2016 года - председатель комитета национальных сборных ФФУ. Содержит детскую футбольную школу в Винниках. Также существует детско-юношеский футбольный турнир назван в его честь.