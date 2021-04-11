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воскресенье, 11 апреля 2021 11:35

"Минай" распрощается с Милевским

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&quot;Минай&quot; распрощается с Милевским
Сейчас настали тяжелые времена и для Милевского, и для президента клуба. Фото: "Минай"

Закарпатский "Минай" распрощается с зикролвим футболистом Артемом Милевским. 36-летний игрок не оправдал ожиданий.

Несмотря на то, что "Минай" подписал контракт с Артемом Милевским на полтора сезона, знаменитый в прошлом футболист покинет клуб уже этим летом. Закарпатцев разочаровали возможности игрока, и они наконец поняли, что существенно помочь им он в нынешнем состоянии не сможет. сообщает sportyvka.com.ua

К тому же прощание с Милевским позволит несколько разгрузить зарплатную ведомость. Знающие люди утверждают, что зарплата бывшего футболиста "Динамо" и сборной Украины - ориентировочно 8-10 тысяч евро в месяц.

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Милевский пришел в "Минай" зимой после нескольких лет в чемпионате Беларуси. До сих пор он не забил ни одного мяча после своего возвращения. Лучшие годы Милевского прошли в киевском "Динамо".

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