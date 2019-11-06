Милевского наказали в чемпионате Беларуси

Милевский в текущем сезоне близок к чемпионству в Беларуси. Фото: ФК "Динамо" Брест

Форвард "Динамо" Брест Артем Милевский получил наказание за свои действия в матче 27-го тура чемпионата Беларуси.

Милевский оштрафован на 637,5 белорусских рублей - около 7700 гривен по нынешнему курсу. Артем получил штраф за нарушение статьи 100 ГК АБФФ - другие нарушения, сообщает "Футбол 24"

Напомним, в матче против солигорского "Шахтера" арбитр не назначил очевидный пенальти в ворота "горняков". Игроки "Динамо" пытались убедить судью назначить 11-метровый удар с помощью видеоповтора телефона.

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Артем Милевский провел 35 матчей в составе "Динамо" Брест в текущем сезоне, отметившись 3 голами и 9 ассистов. Команда Украинские за 3 тура до финиша чемпионата Беларуси лидирует в чемпионате опережая БАТЭ на 3 очка.