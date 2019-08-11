Милевский забил эффектный гол в Беларуси

В последних 5 матчах Милевский отличился 3 голами

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский забил победный гол в матче 17-го тура чемпионата Беларуси против могилевского "Днепра" (1: 0).

Украинец открыл счет на 7-й минуте матча, замкнув прострел партнера. Этот гол оказался единственным в матче.

Интересно, что Артем Милевский ровно год не забивал голов - с 25 июня 2018 по 29 июня 2019-му. Однако результативный удар в ворота "Ислочь" полтора месяца назад, кажется, добавил уверенности опытному форварду.

За последние пять матчей в рамках чемпионата Беларуси он отличился уже тремя забитыми мячами (а еще был ассист в Кубке).

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Команда Милевского занимает первое место в чемпионате, опережая БАТЭ на пять очков. Правда, у команды из Борисова две игры в запасе.