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вторник, 30 июля 2019 21:17

Милевский вспомнил о сексе с Канделаки

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Милевский вспомнил о сексе с Канделаки
Канделаки уволила российского комментатора Василия Уткина

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал о своих победах над женщинами.

Об этом пишет "Трибуна"

"По молодости было много с кем. Конкретно: да или нет? Да. Но это было давно, после чемпионата мира еще. Она приезжала снимать "Самый умный" в Киев. Как мне рассказывали, она сидела с подружками в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер. А я честно знал только, что есть Тина Канделаки, но даже не знал, как она выглядит.

И тут звонок с незнакомого номера: "Привет, это Тина Канделаки". Я отвечаю: "Ну и что?" В общем, разговор не пошел. Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Но она крутая, честно, я большой привет ей передаю.

– Была хоть одна публичная личность, которая тебе отказала?

Можно, с кем не получилось. Даша Астафьева – она известная певица в Украине. Тогда Алиев наломал дров. Мы сидели с ней в холле гостиницы, часов пять утра, а он приехал и давай мешать: "Миля, отвези меня домой". Все и накрылось.

– С каким максимальным количеством женщин ты просыпался в Киеве в одной постели? Пять было?

Нет, пять не было. Три. Но это в основном за деньги было.

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Артем Милевский играет за "Динамо" Брест. В 16 матчах чемпионата Беларуси он забил 2 мяча.

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