Милевский собирается продолжить карьеру в России

Милевский находится в поисках нового места работы. Фото: UA-Football

Экс-форвардом киевского "Динамо" и сборной Украины Артемом Милевским заинтересовался клуб из российской премьер-лиги.

Агент Артема Милевского Александр Панков прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в минское "Динамо" или БАТЭ и рассказал о новых вариантах продолжения карьеры украинца.

"В последнее время в СМИ появлялись слухи о возможном переходе Артема в минское "Динамо", но пока нам не поступало никакого официального предложения ни от БАТЭ, ни от минского "Динамо". Когда расторгали контракт с брестским "Динамо", я говорил, что мы готовы рассматривать любые интересные предложения, но, повторюсь, пока никаких официальных контактов с БАТЭ и минским "Динамо" не было. Сейчас мы рассматриваем конкретные варианты, которые уже есть у нас на руках.

Предложения, которые были у нас, актуальны до сих пор. Сейчас Артемом заинтересовались еще два клуба: один из российской премьер-лиги, другой – из чемпионата Бельгии. Пока просто рассматриваем эти варианты. Сейчас Милевский в Украине, тренируется каждый день и находится в хорошей физической форме. Мы постоянно на связи, думаю, скоро определимся с его будущим.

В вариантах с БАТЭ или минским "Динамо" нет какой-то категорической позиции. Все прекрасно знают, что Артем принес два титула бресткому "Динамо" в матчах против БАТЭ. Возможно, было бы интересно посмотреть на него в Борисове, но, повторюсь, пока все это лишь слухи", - сказал Панков в комментарии by.tribuna.com.

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Предыдущий клуб Милевского "Динамо-Брест" прекратил сотрудничество с футболистом якобы из-за нарушения дисциплины.