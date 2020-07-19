Милевский рассказал, как ему живется с коронавирусом

Артем Милевский сидит дома 12 суток

Нападающий брестского "Динамо" Артём Милевский рассказал о своём состоянии. Сообщалось, что украинец заразился коронавирусом.

"Всё это связано с короной, будь она неладна. Сижу дома уже 12-й день. Из дома мне можно выходить на улицу утром на 15 минут и вечером на 15 минут в магазин. Стремновато с этой штукой, когда у тебя вроде как положительный тест, но при этом нет никаких симптомов: нет кашля, пневмонии, температуры. Ни разу за эти 12 дней не было. Единственное, когда это всё только начиналось, пропало обоняние. Сначала мы шутили, но в итоге перенесли два тура, а у многих положительные результаты. Но у всех это всё проходит спокойно и незаметно. Есть случаи и похуже: люди температурят, с пневмонией. Конечно, всё это плохо", – сказал Милевский в эфире YouTube-канала "Миля".

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В брестском "Динамо" подтверждены заражения коронавирусом. По информации СМИ, в клубе было выявлено 16 заражённых коронавирусом, 11 из которых — футболисты. Вратарь Сергей Игнатович и хавбеки Роман Юзепчук и Александр Нойок находятся в больнице.