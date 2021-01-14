Милевский признался, что злоупотреблял алкоголем после ухода из "Динамо"

Артем Милевский был звездой "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший форвард сборной Украины и "Динамо" Артем Милевский рассказал, что имел проблемы с алкоголем после ухода из киевского клуба.

Милевский на время потерял всякий интерес к футболу, но смог остановиться.

"Я тогда тяжело перенес уходе из" Динамо ". Был трудный момент. Полгода тяжелые в Турции с разбитым Ferrari. Затем два месяца в Майами. Мне как-то не хотелось уже играть в футбол, может я переживал те моменты, я ушел из "Динамо", что надо было поговорить с Олегом Владимировичем Блохиным. Очнулся окончательно, наверное, уже летом. Начали работать вместе с Александром Панковым, дружить.

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Я не то, что хотел завершить карьеру, я не хотел играть в футбол полгода. Куда мне было завершать в 28 лет. Не было желания играть, а потом оно вернулось. В тот момент многие выпивал, когда не играл в футбол. На Мальдивах был, в Испании был на финале Кубка короля между "Реалом" и "Барселоной".

"Потом переехал в Испанию, снял дом, жил там. Затем оказался в Греции, в Афинах. Затем был в Берлине, на тусовке другу. Там Том Круз со звездами. Очень много где был. В Москве был. Постоянно кружил, потом понял, что пора, Владимирович, обратно в футбольную стихию. Попался Панков и все получилось супер", - сказал Милевский в эфире "ТаТоТаке".

Артем Милевский выступал за "Динамо" с 2002 по 2013 год. После этого он играл за "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордии", "Тосно", "Динамо-Брест", "Кишварду", а в начале 2020 года подписал контракт с "Минаем" на полтора года.