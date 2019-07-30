Милевский признался, что хотел перейти в "Шахтер"

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 819
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2475
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 576
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 828
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5346
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5671
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1107
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3582
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 963
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
Фото
Все фото
15
11
5
4
16
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Видео
Все видео
Непобедимый украинский нокаутер уничтожил соперника в очередном бою
Непобедимый украинский нокаутер уничтожил соперника в очередном бою
На Месси напали на отдыхе
На Месси напали на отдыхе
"Динамо" безумно праздновало победу над "Шахтером" в Суперкубке
"Динамо" безумно праздновало победу над "Шахтером" в Суперкубке
Американский боксер сенсационно проиграл тяжелым нокаутом чемпионский титул
Американский боксер сенсационно проиграл тяжелым нокаутом чемпионский титул
Бывший футбболист "Шахтера" прятал сербского снайпера донецких террористов
Бывший футбболист "Шахтера" прятал сербского снайпера донецких террористов
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5346
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 990
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2619
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1206
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 576
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
вторник, 30 июля 2019 08:30

Милевский признался, что хотел перейти в "Шахтер"

  Комментировать
Милевский признался, что хотел перейти в &quot;Шахтер&quot;
Милевский сожалеет, что не принял предложение "Шахтера"

Экс-нападающий "Динамо" Артем Милевский сообщил, что в 2013 году мог перейти в "Шахтер". Форварда приглашал в донецкий клуб капитан "горняков" Дарио Срна.

"Мне звонил не Ринат Ахметов, мне звонил Дарио Срна. Я тогда не тренировался даже. Он и говорит: "Давай мы тебя заберем к себе". Я подумал, через пару часов ему перезвонил и отказался", — цитирует Милевского "Dynamomania.com" со ссылкой на Youtube-канал "КраСава".

"У меня было столько дерби с "Шахтером". На тот момент я думал, что переходить из "Динамо" в Донецк – это позор, и что болельщики будут меня ловить потом. Но если бы я думал, как сейчас думаю, то, наверное, принял бы то предложение".

Милевский отметил, что перешел бы в стан принципиального соперника назло президенту "Динамо" Игорю Суркису, который плохо относился к нападающему.

"Этот разговор был в феврале, а отношение Игоря Михайловича Суркиса до сентября было ко мне ужасным. Если бы я знал, что так будет, даже ему бы назло перешел в "Шахтер"".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Милевский грубо выругался в адрес игрока "Шахтера"

В "Динамо" Милевский провел 11 лет, сыграв в 278 поединках во всех турнирах (87 голов). Летом 2013-го Артем покинул киевлян, перейдя в турецкий Газиантепспор. Также нападающий поиграл в Хайдуке, Сплите, Конкордии, Тосно и Кишварде. Сейчас 34-летний украинец выступает за "Динамо-Брест".

https://sportarena.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Милевский признался, что хотел перейти в "Шахтер"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Мореплаватель свернул не туда и не открыл цивилизацию Майя

Самое читаемое
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 62058
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 58797
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 58636
Дети задохнулись в авто, которое отец оставил на солнце
Дети задохнулись в авто, которое отец оставил на солнце Просмотров: 28845
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 19666
Спорт
"Динамо" отдало в аренду талантливого полузащитника в европейский клуб
"Динамо" отдало в аренду талантливого полузащитника в европейский клуб Просмотров: 198
Непобедимый украинский нокаутер уничтожил соперника в очередном бою
Непобедимый украинский нокаутер уничтожил соперника в очередном бою
 Просмотров: 1080
"Ливерпуль" подписал самого молодого игрока в истории АПЛ
"Ливерпуль" подписал самого молодого игрока в истории АПЛ Просмотров: 153
На Месси напали на отдыхе
На Месси напали на отдыхе
 Просмотров: 801
Итальянские СМИ не верят в Малиновского
Итальянские СМИ не верят в Малиновского Просмотров: 909
Больше всего комментируют
5
В Украине отмечают годовщину крещения Руси
5
На псевдоконференции с подкупленными учстниками требовали отменить языковой закон
4
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ
3
Зеленский перепутал название области
2
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Голосов: 1365
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua