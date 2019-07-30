Милевский признался, что хотел перейти в "Шахтер"

Милевский сожалеет, что не принял предложение "Шахтера"

Экс-нападающий "Динамо" Артем Милевский сообщил, что в 2013 году мог перейти в "Шахтер". Форварда приглашал в донецкий клуб капитан "горняков" Дарио Срна.

"Мне звонил не Ринат Ахметов, мне звонил Дарио Срна. Я тогда не тренировался даже. Он и говорит: "Давай мы тебя заберем к себе". Я подумал, через пару часов ему перезвонил и отказался", — цитирует Милевского "Dynamomania.com" со ссылкой на Youtube-канал "КраСава".

"У меня было столько дерби с "Шахтером". На тот момент я думал, что переходить из "Динамо" в Донецк – это позор, и что болельщики будут меня ловить потом. Но если бы я думал, как сейчас думаю, то, наверное, принял бы то предложение".

Милевский отметил, что перешел бы в стан принципиального соперника назло президенту "Динамо" Игорю Суркису, который плохо относился к нападающему.

"Этот разговор был в феврале, а отношение Игоря Михайловича Суркиса до сентября было ко мне ужасным. Если бы я знал, что так будет, даже ему бы назло перешел в "Шахтер"".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Милевский грубо выругался в адрес игрока "Шахтера"

В "Динамо" Милевский провел 11 лет, сыграв в 278 поединках во всех турнирах (87 голов). Летом 2013-го Артем покинул киевлян, перейдя в турецкий Газиантепспор. Также нападающий поиграл в Хайдуке, Сплите, Конкордии, Тосно и Кишварде. Сейчас 34-летний украинец выступает за "Динамо-Брест".