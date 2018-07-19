Милевский покидает "Динамо" - указали на старые привычки

Причиной расставания белорусского клуба с Милевским, справа, называют нарушение дисциплины. Фото: Футбол 24

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прекращает сотрудничество с брестским "Динамо".

Пресс-секретарь беларуского клуба Ольга Хижинкова подтвердила информацию о расставании клуба с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем и сообщила, что Павел Савицкий также скоро покинет Брест.

"Действительно, ФК "Динамо-Брест" расстается с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Павел Савицкий также в скором времени покинет команду. Он переведен на индивидуальный режим тренировок и в заявку не попадает. Учитывая трансферную стоимость этого игрока, принято решение о его продаже.

Причины, по которым "Динамо-Брест" расстается с данными игроками, клуб не разглашает. Расстаемся уважительно и надеемся, что эти футболисты при своей квалификации найдут достойные варианты продолжения работы", - передает слова Хижинковой "Прессбол".

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Расставание клуба с футболистами в Беларуси связывают с нарушением дисциплины.