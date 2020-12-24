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четверг, 24 декабря 2020 13:18

Милевский перешел в "Минай"

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Милевский перешел в &quot;Минай&quot;
Милевский не играл в Украине с 2013 года. Фото "Минай"

"Минай" объявил о подписании контракта с Артемом Милевским.

Соглашение рассчитано на 1,5 года.

Последним клубом 35-летнего украинца было "Динамо" Брест, за которое он забил 20 голов и сделал 32 ассиста в 104 матчах. Контракт с белорусским клубом был рассчитан до 31 декабря 2020 года.

Также известен выступлениями за "Динамо" Киев, "Хайдук", "Тосно", "Конкордию", "Кишварду", "Газиантепспор" и "Сплит". Кроме того, отметился 8 мячами в 50 встречах за сборную Украины.

Футболист не играл в УПЛ с осени 2013 года, когда перешел из "Динамо" в "Газиантепспор".

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"Минай" после первого круга идет 11-м в турнирной таблице УПЛ, имея матч в запасе.

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