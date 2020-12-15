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вторник, 15 декабря 2020 20:05

Милевский обвинил Луческу в предательстве

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Милевский обвинил Луческу в предательстве
Артем Милиевський сейчас находится без клуба. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский считает Мирчу Луческу придателем.

По мнению Милевского, румынский тренер предал "Шахтер", когда подписал контракт с "Динамо".

"Что я могу сказать, если я играл в киевском "Динамо", когда Луческу был тренером "Шахтера" 13 лет. У нас всегда были зарубы, к примеру, когда он шапку бросал.

Мне кажется, что больше вопрос к "Шахтеру" и самому Луческу. Как он мог после "Шахтера" перейти в "Динамо"? Думаю, что это предательство", - сказал Милевский в эфире "Футбольного формата".

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Мирча Луческу возглавил "Динамо" в июле 2020 года. В "Шахтере" он работал с 2004 по 2016 годы.

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