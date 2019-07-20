Милевский напомнил Зеленскому о его прошлом

Милевского выгнал из "Динамо" Олег Блохин

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский обратился в Instagram к президенту Украины Владимиру Зеленского.

Форвард предложил себя на роль советника главы государства по развитию украинского футбола, вспомнив Зеленскому его юмористические номера о Милевском, – пишет 24tv.ua

"Владимир Александрович, добрый вечер! Когда вы играли меня в "Квартале 95", я на это не обижался. Готовы ли вы взять меня в свою команду советником по развитию украинского футбола? С уважением, Артем Владимирович Милевский", - написал футболист в комментариях.

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Милевский выступает за брестское "Динамо", за которое в нынешнем сезоне забил 6 голов в 26 матчах.