Милевский на отдыхе пересекся с Хацкевичем и Шацких

Бывший форвард "Динамо" Киев Артем Милевский в своем инстаграме поделился интересными фотографиями с отдыха в Батуми.

"Приехал к грузину, а встретил легенд. Вспоминается много хорошего", – так прокомментировал Милевский встречу с главным тренером киевского клуба Александром Хацкевичем и его помощником Максимом Шацких, который также провел немало славных лет в столице Украины.

Автор: nstagram Милевский встретил на отдыхе динамовских легенд.

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Сам Милевский сейчас успешно выступает в чемпионате Беларуси за "Динамо" Брест, где его команда идет на первом месте турнирной таблицы.





