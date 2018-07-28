Милевский может вернуться в украинский премьер-лигу

Милевский возвращается в УПЛ?

Экс-нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский может вернуться в Украину. По словам агента игрока, Миля имеет несколько вариантов продолжения карьеры, но игрок еще окончательно не определился.

"На сегодняшний день у меня имеется четыре предложения из стран ближнего зарубежья, но пока что они не устраивают нас в профессиональном плане. Эти клубы представляют немножко не те чемпионаты, на которые мы бы хотели ориентироваться. Те варианты, по которым ведутся переговоры – они более интересны. Эти варианты европейского направления.

В январе Милевскому исполнится 34 года, поэтому хочется заключить контракт минимум на полтора года. Для нас является приоритетным не максимально финансовая составляющая, а больше долгосрочность проекта. Не хочется с головой нырять туда, где нет задач и целей.

Есть два предложения из чемпионата Украины. Естественно, речь идет о командах премьер-лиги. Что касается остальных двух предложений, то одна из команд ближнего зарубежья играет в еврокубках, вторая команда тоже недавно выступала на европейской арене.

Команда, с которой мы ведем переговоры очень известна в своей стране. В позапрошлом сезоне она выигрывала чемпионат. Это клуб с хорошим именем и богатой историей. В четверг, 26 июля, эта команда выступала во втором раунде Лиги Европы. Этот вариант нам интересен, но пока что мы не можем найти общий язык по срокам контракта и по финансовым условиям", – сказал агент игрока Александр Панков.

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