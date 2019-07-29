Милевский грубо выругался в адрес игрока "Шахтера"

Бывший форард "Динамо" и сборной Украины не сдерживал эмоций после матча за Суперкубок Украины.
Сразу после финального свистка поединка за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" Артем Милевский в своем стиле прокомментировал победу команды Хацкевича.
"Что, не ожидали, Тайсон б *** ь ?! Наконец, б *** ь. Вот это развязка." Гарик - машина ", - сказал форвард" Динамо "Брест.
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В матче за Суперкубок Украины "Динамо" победило "Шахтер" 2: 1
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