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понедельник, 29 июля 2019 08:31

Милевский грубо выругался в адрес игрока "Шахтера"

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Милевский грубо выругался в адрес игрока &quot;Шахтера&quot;
Артем Милевский не сдерживал своих эмоций после победы "Динамо" в Суперкубке Украины

Бывший форард "Динамо" и сборной Украины не сдерживал эмоций после матча за Суперкубок Украины.

Сразу после финального свистка поединка за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" Артем Милевский в своем стиле прокомментировал победу команды Хацкевича.

"Что, не ожидали, Тайсон б *** ь ?! Наконец, б *** ь. Вот это развязка." Гарик - машина ", - сказал форвард" Динамо "Брест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" за 3 минуты выиграло Супербку Украины

В матче за Суперкубок Украины "Динамо" победило "Шахтер" 2: 1

https://football24.ua
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Дата
29
июля

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