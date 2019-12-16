"Милану" исполнилось 120 лет

Сегодня итальянскому футбольному клубу "Милан" исполняется 120 лет.

"Милан" — это очень популярный футбольный клуб с великой историей. Красно-черные обладают огромным количеством трофеев, они множество раз побеждали в чемпионате страны, завоевывали кубок Италии и были первыми в розыгрыше Лиги Чемпионов.

Клуб был создан в конце девятнадцатого столетия, а именно в 1899 году. Основателем стал любитель футбола и выходец из Великобритании Альфред Эдвардсон, мужчина назвал команду достаточно просто – "Милан". (Название было английским, так как одноименный город по-итальянски звучит как "Милано").

Первым наставником коллектива в истории являлся англичанин Герберт Киплин, он разработал дизайн легендарной черно-красной формы. Клубные цвета были достаточно необычными, в честь этого болельщики стали называть своих новых кумиров "Дьяволами". В дебютном товарищеском матче футболисты встретились с "Медиоланумой", финальный свисток зафиксировал победу ФК "Милан" со счетом 3:0.

В скором времени команда вступила в новообразованную Федерацию Футбола, а в 1901 году спортсмены впервые стали чемпионами страны.

Первым официальным значком клуба был щит, на котором изображен пурпурный крест на белом фоне (официальный герб города Милан). В течение следующих десятилетий дизайн эмблемы менялся несколько раз. Например, на логотип добавляли изображение дьявола или большую букву "М". Неизменными оставались только красно-черные тона символики.

В составе "Милана" всегда играли только выскококлассные футболисты. Лучшим бомбардиром в истории коллектива является швед Гуннар Нордаль, знаменитый нападающий поразил ворота соперника 221 раз!

Сразу несколько "Дьяволов" были владельцами "Золотого мяча". Джанни Ривера, Рууд Гуллит, Джордж Веа, Андрей Шевченко и Кака становились лучшими футболистами в Европе по итогам сезона.

Марко Ван Бастен — это единственный миланец, который завоевал данную индивидуальную награду целых три раза! Также в команде в разное время играли Златан Ибрагимович, Рональдиньо, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги, Дэвид Бекхэм и многие другие известные спортсмены.

ФК "Милан" — это очень знаменитый клуб, на счету у которого несколько десятков трофеев. Команда из одноименного города 18 раз становилась чемпионом Италии, ну а последним титулом для красно-черных стал Суперкубок Страны, его футболисты завоевали в 2016 году. Также в активе у итальянского коллектива 7 побед в главном клубном турнире Европы.

В будущем только сыновья Пауло Мальдини смогут взять №3

Наиболее результативную победу "Дьяволы" одержали в далеком 1914 году, когда футболисты забили 14 безответных голов в ворота "Модены". Именно "Милан" впервые смог победить в национальном чемпионате Италии, не потерпев ни единого поражения в течении сезона.

"Милан" — это один из немногих коллективов, в котором футболист не может взять в пользование номер "3" и "6". Таким образом, руководство команды попыталось почтить двух легендарных капитанов за преданную игру в составе красно-черных на протяжении более 20 лет. Франко Барези являлся лучшим либеро итальянского чемпионата в восьмидесятых и девяностых годах прошлого столетия.

Пауло Мальдини в свою очередь дебютировал за "Дьволов" в шестнадцатилетнем возрасте. Его отец также был защитником и почти всю карьеру выходил на поле в красно-черной футболке. На счету у бывшей "тройки" более одной тысячи официальных поединков, а также 5 побед в "Лиге Чемпионов". В будущем только сыновья Пауло смогут взять данный номер.

Миланское дерби – это одно из наиболее старых противостояний в истории мирового футбола. Все началось в первом десятилетии двадцатого столетия, когда в итальянском чемпионате ввели закон, в результате которого за ФК "Милан" стали играть только местные атлеты. Все иностранные спортсмены были вынуждены перейти в новый клуб "Интернационале".Таким образом, именно в этот период времени зародилось знаменитое дерби. Еще одно название противостояния "Della Madonnina" походит от статуи Девы Марии, ее можно заметить на знаменитом "Соборе Рождества".

Дерби имеет еще одну историческую подоплеку. За "Интер" чаще всего сопереживали представители местной буржуазии, а за "Милан" — обычные рабочие. Лучшим бомбардиром противостояния является представитель "Милана" Андрей Шевченко.

Стадион "Сан Сиро" является наиболее вместительной спортивной ареной в Италии, так как во время футбольного матча здесь на трибунах могут одновременно находиться более 80 тысяч болельщиков. Данный спорткомплекс действительно уникален, домашние игры на нем проводит не только "Милан", но и "Интер". Второе название стадион получил в честь знаменитого итальянского футболиста Джузеппе Меаццы, что становился двухкратным чемпионом мира и сумел поиграть в обеих миланских командах.

Сильвио Берлускони – это знаменитый итальянский политик, бизнесмен и мультимиллиардер. Предприниматель был владельцем "Милана" на протяжении более 30 лет, именно эта эпоха являлась наиболее успешной в истории "Дьяволов". Клуб не только сумел выбраться из Серии В, но и стал самым узнаваемым в футбольном мире. В середине двухтысячных годов многие молодые футболисты мечтали надеть красно-черную футболку.

В последние несколько лет результаты коллектива стали разочаровывать даже самых преданных фанатов Берлускони, бывший политический деятель был вынужден продать за 740 миллионов евро контрольный пакет акций группе китайских инвесторов.

Андрей Шевченко по праву является лучшим нападающим, который играл за "Милан" в двадцать первом столетии. Украинец перешел в итальянский чемпионат из киевского "Динамо" за рекордные 25 миллионов евро. Времени на адаптацию ему много не понадобилось, он быстро выучил язык и сразу же стал лучшим бомбардиром Чемпионата Италии.

Благодаря Шеве "красно-черные" смогли победить в Лиге Чемпионов 2002/03. Решающий пенальти форвард забил в ворота "Ювентуса", которые защищал Буффон. Итальянская публика боготворила лучшего игрока своей команды, так как он всегда забивал голы в самых принципиальных матчах. Нынешний тренер сборной Украины занимает второе место в списке лучших бомбардиров коллектива, всего он забил 175 голов в футболке "Милана".

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За последние пару лет результаты футболистов из столицы моды Италии сильно деградировали. Красно-черные превратились из лучшего клуба мира в обычного середняка Серии А.