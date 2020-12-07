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понедельник, 07 декабря 2020 09:44

"Милан" закрепил лидерство в Серии А

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&quot;Милан&quot; закрепил лидерство в Серии А
Команда Стефано Пиоли уверенно лидирует в Серии А. Фото: REUTERS

В 10-м туре Серии А "Милан" в выездной встрече победил "Сампдорию" - 2:1.

1-й тайм завершился с минимальным преимуществом гостей - Франк Кэсси забил с пенальти.

Во 2-й половине игры команды обменялись голами в концовке встречи - сначала забил вышедший на замену Саму Кастильехо, а "Сампдория" сыграла 1 гол усилиями Альбина Экдаля.

Команда Стефано Пиоли осталась на 1-м месте в Серии А, опережая на 5 очков "Интер".

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В следующем матче Серии А "Милан" будет принимать "Парму".

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Дата
07
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