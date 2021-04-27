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вторник, 27 апреля 2021 14:33

"Милан" заинтересовался Луниным

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&quot;Милан&quot; заинтересовался Луниным
Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: УАФ

Итальянский "Милан" заинтересован в услугах вратаря сборной Украины и "Реала" 22-летнего Андрея Лунина.

В состоянии "россонери" Лунина рассматривают как потенциальную замену нынешнему голкиперу команды Джанлуиджи Доннарумма, сообщает Fichajes.net.

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Контракт Доннаруммы действует до 30 июня 2021 года. Стороны не могут договориться о новом из-за разногласий в зарплате. В услугах голкипера заинтересованы "Ювентус" и ПСЖ.

Руководство "Реала" не видит серьезных перспектив для Лунина в своей команде, и летом будет готово рассмотреть отъезд украинца за приличную сумму.

Андрей Лунин перешел в "Реал" летом 2018 с "Зари" за €9.5 млн. Украинский вратарь пока имеет только один официальный матч за "сливочных", когда пропустил два гола от представителя третьего дивизиона в Кубке Испании.

В текущем сезоне Лунин имеет роль дублера Тибо Куртуа. В последних матчах сборной Украины не попадал в заявку команды.

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27
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