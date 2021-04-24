Лунин рассказал, почему не может стать основным вратарем "Реала"

Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: УАФ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не может выиграть конкуренцию в голкипера "Реала" Тибо Куртуа через большой опыт бельгийца.

Между вратарями нет никакой вражды, а только профессиональные отношения.

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"Мы товарищи по команде. Никакой неприязни личной нет. В плане профессиональном он заставляет меня работать лучше и больше, чтобы его вытеснить. В бытовом плане определенное общение за обеденным столом, на выездах.

Думаю, конечно, он сильнее сейчас. Но у него за карьеру уже сколько - 250 матчей на топ-уровня? Это опыт, это стабильность и уровень .

Даст Бог, я проведу такое же количество матчей и тогда сравним", - сказал Лунин в эфире BurBuzz.

Андрей Лунин перешел в "Реал" летом 2018 с "Зари" за € 9.5 млн Украинский вратарь провел только один матч в составе "сливочных". Команда вылетела из Кубка Испании от представителя третьей лиги. Лунин пропустил два гола. В текущем сезоне украинец имеет статус дублера Тибо Куртуа. В последних матчах сборной Украины Андрей Шевченко не включал его в заявку на игру.