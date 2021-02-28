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воскресенье, 28 февраля 2021 23:58

"Милан" победил соперника "Шахтера

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&quot;Милан&quot; победил соперника &quot;Шахтера
Команда Стефано Пиолb продолжает борьбу за скудетто. Фото: Gettyimages.com

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Рома" дома проиграла "Милану" 1:2. Что нужно знать об игре?

"Милан" мог решить судьбу матча в 1-м тайме. В начале игры гости владели полным преимуществом. Вратарь "Ромы" неоднократно спасал свою команду.

"Рома" не справлялась с прессингом соперника. "Милан" высоко встречал соперника у его ворот, не давая хозяевам свободно разыгрывать мяч.

Середина поля "Милан" провела слабый матч. Опорники "Милан" дали слишком много свободы сопернику. "Рома" легко проходила середину и приближалась к воротам "Милана".

Вратарь "Ромы" Пау Лопес неоднократно выручал свою команду

Не простой матч для арбитра. Судья отменил 3 гола. 2 мяча "Милана" не были засчитаны из-за офсайда. Гол "Ромы" был отменен из-за фола на защитнике гостей. Арбитр назначил пенальти в ворота "Ромы" после просмотра ВАР. Также имел все основания ставить еще по одному пенальти в каждые ворота.

"Милан" пострадал от травм. Хакан Чалхоноглу был замена после перерыва. Златан Ибрагимович и Анте Ребич не смогли доиграть матч из-за мышечных травм. Оба покинули поле в начале 2-го тайма. Хорват был одним из наиболее активных игроков матча. Забил победный гол.

"Рома" заслужила поражение. За игрой гости переиграли соперника. "Милану" не хватило реализации, чтобы избежать нервной концовки матча.

После 24 туров Серии А лидером турнирной таблицы является "Интер". В очном туре команда Антонио Конте победила "Дженоа" -3:1. "Милан" занимает 2-е место отставая от лидера на 4 очка. "Рома" скатилась на 5-е место имея 44 очка.

В следующем туре "Милан" будет принимать "Удинезе", а "Рома" сыграет в гостях против "Фиорентины".

"Рома" будет соперником "Шахтера" в 1/8 Лиги Европы. 1-й матч состоится в Риме 11 марта. Ответный матч пройдет 18 марта на НСК "Олимпийский.

Автор: Сергей Тищенко
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