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воскресенье, 17 октября 2021 09:04

"Милан" отыгрался в драматическом матче и стал условном лидером чемпионата Италии

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&quot;Милан&quot; отыгрался в драматическом матче и стал условном лидером чемпионата Италии
Златан Ибрагимович выходит на поле в 40 лет. Фото: Reuters

В Милане на стадионе "Сан-Сиро" вчера завершился матч 8-го тура итальянской Серии А. "Милан" принимал "Верону".

Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. При этом "Милану" пришлось отыгрываться. Уже на 7-й минуте Джанлука Капрари открыл счёт и вывел гостей вперёд. А на 24-й минуте Антонин Барак реализовал пенальти и удвоил преимущество гостей.

Во втором тайме "Милану" удалось переломить ход неудачно складывающегося матча. На 59-й минуте Оливье Жиру отыграл один мяч. На 76-й минуте Франк Кессье восстановил равновесие в счёте, реализовав пенальти. А уже через две минуты Корай Гюнтер отправил мяч в свои ворота, а "Милан" вышел вперёд.

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"Милан" набрал 22 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. 2-е место занимает "Наполи" - 21 очко, но имеет матч в запасе. "Верона" занимает 13-е место, набрав восемь очков.

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