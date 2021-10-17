"Милан" отыгрался в драматическом матче и стал условном лидером чемпионата Италии

Златан Ибрагимович выходит на поле в 40 лет. Фото: Reuters

В Милане на стадионе "Сан-Сиро" вчера завершился матч 8-го тура итальянской Серии А. "Милан" принимал "Верону".

Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. При этом "Милану" пришлось отыгрываться. Уже на 7-й минуте Джанлука Капрари открыл счёт и вывел гостей вперёд. А на 24-й минуте Антонин Барак реализовал пенальти и удвоил преимущество гостей.

Во втором тайме "Милану" удалось переломить ход неудачно складывающегося матча. На 59-й минуте Оливье Жиру отыграл один мяч. На 76-й минуте Франк Кессье восстановил равновесие в счёте, реализовав пенальти. А уже через две минуты Корай Гюнтер отправил мяч в свои ворота, а "Милан" вышел вперёд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Лацио" разбил соперника "Шахтера"

"Милан" набрал 22 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. 2-е место занимает "Наполи" - 21 очко, но имеет матч в запасе. "Верона" занимает 13-е место, набрав восемь очков.