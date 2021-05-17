"Милан" не смог себе гарантировать Лигу чемпионов

Стефано Пиоли возглавляет "Милан" с 2019 года. Фото: Gettyimages.com

В матче 37-го тура чемпионата Италии "Милан" не смог дома переиграть аутсайдера "Кальяри" - 0:0.

Игра прошла при полном игровом и территориальном преимуществе хозяев, но "россонери" так и не смогли забить. Гости имели единственный шанс после удара Диего Година, но "Милан" спас вратарь.

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Потеря очков не позволила "Милану" гарантировать себе участие в Лиге чемпионов. "Россонери" занимают четвертое место в таблице, уступая "Наполи" по дополнительным показателям и "Аталанте" два очка. Пятый "Ювентус" отстает на один пункт.

В 37-м туре "Ювентус" обыграл чемпиона "Интер" - 3: 2. "Наполи" в гостях победил "Фиорентину", а "Аталанта" оказалась сильнее "Дженоа" - 4:3. 23 мая "Милан" сыграет в гостях против "Аталанты". "Ювентус" будет играть против "Болоньи", а "Наполи" будет принимать "Верону".