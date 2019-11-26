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вторник, 26 ноября 2019 08:32

"Милан" нацелился на бразильца "Шахтера"

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&quot;Милан&quot; нацелился на бразильца &quot;Шахтера&quot;
Бразилец Тете перебрался в Украину в начале 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Тете попал в сферу интересов "Милана". Итальянский клуб уже ведет переговоры о переходе бразильского вингера, сообщил агент игрока Пабло Буэно.

"Когда Шахтер играл с" Аталанты "в" Милане ", ко мне подошли представители" россонери ". Они спросили меня о возможности трансфера. Сейчас между клубами ведутся переговоры. Тете ждет, чтобы понять, достигнуто клубы согласия по сумме отступных ", - цитирует Буэно" Спортарена "со ссылкой на бразильские СМИ.

Тете присоединился к "Шахтеру" в феврале нынешнего года с "Гремио". Чемпион Украины заплатил за трансфер бразильца 15 миллионов евро.

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В нынешнем сезоне 19-летний Тете провел 13 матчей за "Шахтер", отметившись 4 голами и 3 результативными передачами.

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