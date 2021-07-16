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пятница, 16 июля 2021 11:07

"Милан" хочет приобрести талант "Шахтера"

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&quot;Милан&quot; хочет приобрести талант &quot;Шахтера&quot;
Тете не имеет стабильного места в составе "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Вице-чемпион Италии "Милан" заинтересован в услугах полузащитника "Шахтера" и олимпийской сборной Бразилии 21-летнего Тете.

Руководство "россонери" контактирует с "Шахтером" на предмет трансфера бразильского правого вингера, сообщает журналист PianetaMilan.it Сальваторе Кантоне.

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В "Милане" стремятся провести кадровые изменения на правом фланге атаки команды, и Тете видится им подходящей кандидатурой.

Сначала итальянцы рассчитывают избавиться от испанца Саму Кастильехо, выступающего на правом фланге атаки. Интерес к этому футболисту проявляют несколько клубов из Испании.

Тете выступает за "Шахтер" с начала 2019 года. "Горняки" заплатили за футболиста "Гремио" €18 млн. Бразилец пока не имеет стабильного места в составе команды.

24 июля "Шахтер" стартует в новом сезоне матчем против "Ингульца".

В прошлом сезоне "Милан" стал вторым в серии А, будет выступать в Лиге чемпионов.

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