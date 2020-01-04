Миколенко в ближайшее время переедет в Италию – агент

Виталий Миколенко считается наиболее перспективным защитником сборной Украины

Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко в ближайшее время может перебраться в чемпионат Италии. Об этом заявил скаут Кальяри Алекс Великих.

"В ближайшее время в ТОП-чемпионата может перебраться Виталий Миколенко. За ним очень пристально следят в Италии. Возможно, он переедет на Апеннины с украинским тренером", - отметил специалист.

Миколенко был признан лучшим молодым футболистом Украины 2019 года. Также была информация об интересе к молодого защитника со стороны Манчестер Сити и Фенербахче.

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В этом сезоне Виталий Миколенко забил 2 гола и сделал 5 голевых пасов в 25 матчах.