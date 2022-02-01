Миколенко рассказал, почему перестал попадать в основной состав "Эвертона"

Виталий Миколенко. Фото: ФК "Эвертон"

Виталий Миколенко пропустил крайний поединок своего "Эвертона" из-за проблем со спиной на фоне нагрузок в английском клубе.

По словам украинского футболиста, это не хронические проблемы, и сейчас он чувствует себя лучше.

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"После игры с "Норвичем" у меня спина болела немного. Пропустил три дня тренировок. Только две тренировки провел перед игрой с "Астон Виллой" и не попал в заявку. Чувствовал себя не очень хорошо.

Конечно, я надеялся, что буду в заявке. Но я уже не молодой мальчик, который будет сильно расстраиваться. Это решение тренера.

Со спиной не хронические проблемы. У меня был перелом отростка два месяца назад. Сейчас совсем другая часть. И это из-за нагрузок. Уже непосредственно в Англии.

Я пропустил две недели. Тяжело было войти. И сразу на игру на Кубок поехал и сыграл. Еще и на тренировке упал, и было не сильно приятно. Но сейчас уже чувствую себя хорошо", - сказал Миколенко YouTube-каналу Влады Седан.

Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" за €23 млн. В составе "ирисок" украинский защитник провел два матча, результативными действиями пока не отличился. Следующий матч "Эвертон" проведет 5 февраля в Кубке Англии против "Брентфорда".