Миколенко покинет "Динамо"

Левый защитник сборной Украины и киевского "Динамо" 22-летний Виталий Миколенко близок к смене клуба.

Переговоры находятся на финальной стадии и о трансфере должны объявить в ближайшие дни, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Название новой команды Миколенко остается неизвестным.

За информацией источника, новой командой украинца станет известный в Европе клуб.

Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с 2017 года. За это время он смог стать одним из лидеров команды и основным левым защитником.

В составе сборной Украины выступал на Евро-2020/21. В общей сложности провел за национальную команду 21 матч.