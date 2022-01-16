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воскресенье, 16 января 2022 09:07

Миколенко остался без тренера

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Миколенко остался без тренера
Рафаэль Бенитес не смог продержаться на должности даже сезон Фото: Reuters

Главный тренер "Эвертона" 61-летний Рафаэль Бенитес покинул свой пост.

Боссы "ирисок" решили уволить испанского наставника после поражения в матче против аутсайдера АПЛ "Норвича", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Стороны ведут переговоры о сумме компенсации. Официально об отставке должны быть объявлены не позднее понедельника, 17 января.

Украинский защитник Виталий Миколенко получит нового тренера. Защитник сборной Украины выступает за команду с 1 января 2022 года.

Рафаэль Бенитес известен своей работой с "Валенсией", "Челси", "Ливерпулем", "Интером", "Наполи". В должности тренера работал с лета 2021 года. "Эвертон" занимает 15 место в АПЛ. Следующий матч команда проведет 22 января против "Астон Виллы".

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