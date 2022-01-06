Миколенко избавится от главного конкурента в "Эвертоне"

Виталий Миколенко стал первым зимним новичком "Эвертона". Фото: ФК "Эвертон"

Защитник сборной Франции и "Эвертона" 28-летний Люка Динь покинет команду.

Динь ​​принял решение сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Француз размышляет, в каком клубе продолжить карьеру. Ему по душе АПЛ. Претендентов на него немало, но он точно не перейдет в "Ньюкасл", несмотря на интерес самого богатого клуба Великобритании. Также в услугах Люка заинтересован "Челси".

Динь ​​конфликтовал с наставником команды Рафаэлем Бенитесом, потому потерял стабильное место в основе. Виталий Миколенко из "Динамо" пришел как раз на позицию левого защитника.

"Эвертон" занимает в АПЛ 15-е место. В следующем туре "ириски" сыграют против "Лестера".

Виталий Миколенко перешел из "Динамо" в "Эвертон" за €23 млн. Украинец подписал контракт на пять лет.