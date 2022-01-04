Миколенко расплакался после перехода в "Эвертон"

Виталий Миколенко стал первым зимним новичком "Эвертона". Фото: ФК "Эвертон"

Защитник сборной Украины 22-летний Виталий Миколенко не сумел сдержать эмоции после перехода в "Эвертон".

Он признался, что расплакался, когда стороны договорились о трансфере.

"Узнал об интересе 12 декабря после игры с "Зарей". Сообщили, что мне нужно быть на следующий день в клубном офисе - возможно, будет предложение. Я даже не знал от какого клуба. Когда спросили, есть ли у меня английская виза, я понял, что это английский клуб.

Когда приехал, Игорь Суркис привел мне пример дочери. Сказал, что я ему как сын, и мне решать, оставаться ли в "Динамо", завоевывать ли трофеи и получать достойную зарплату. "Но если ты готов, скажи. И мы будем дальше вести переговоры" - сказал он.

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Я ответил, что не знаю, готов ли, но сильно хочу. А желание - это, наверное, самое важное в футболе и в жизни. Когда Игорь Михайлович сказал "ты как сын", я задумался. Слезы были уже потом, когда состоялся разговор между президентами двух клубов и все согласовали. Было много слухов. И я не верил, что это может произойти со мной.

Мне родители и девушка говорили, что это как в кино. И когда все согласовали, я сел в машину и заплакал. Мне домой ехать 40 минут, и 30 минут я плакал. Позвонил родителям девушки, поплакал с ними. Потом еще и наедине.

Сложно объяснить чувство. Я был рад и одновременно напуган", - сказал Миколенко в комментарии на официальном сайту киевлян.

Виталий Миколенко выступал за "Динамо" с 2017-го по 2022 год. "Эвертон" заплатил за защитника €23 млн. Миколенко получил контракт на пять лет. В текущем сезоне "ириски" занимают 15-е место.