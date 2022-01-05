Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь

Виталий Миколенко может дебютировать 8 января. Фото: "Эвертон"

Игрок английского "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал, как его называли бывший партнеры по команде из "Динамо", а также девушка, с которой он уехал в Англию.

"Сейчас в команде все говорят Микола. Даже моя девушка и родители редко называют меня Виталиком. Родители говорят "сынок", девушка тоже называет Миколой. Из людей, подходящих на улице, процентов 80 говорят Коля".

Миколенко стал третьим украинским футболистом в АПЛ после Александра Зинченко из "Манчестер Сити" и Андрея Ярмоленко из "Вест Хэма".

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Миколенко перешел в "Эвертон" 1 января. Сумма трансфера составила € 23 млн. Виталий может дебютировать в новой команде уже 8 января в кубковом матче.