Миколенко был близок к переходу в "Ман Юнайтед"

Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с лета 2017 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Английский "Манчестер Юнайтед" хотел подписать защитника "Динамо" и сборной Украины 22-летнего Виталия Миколенко.

Летом 2020 года стороны почти договорились о переходе украинца, сообщает Liverpool Echo.

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На финальной стадии переговоров внимание манкунианцев привлек Алекс Теллес, которого они и подписали, заплатив "Порту" €15 млн. Поэтому трансфер Миколенко сорвался.

По сообщению СМИ, Миколенко стал игроком "Эвертона". Сумма трансфера составила €23 млн. В текущем сезоне Миколенко провел 21 матч во всех турнирах за "Динамо" и отличился тремя ассистами.