Стали известны подробности трансфера Миколенко в "Эвертон"

Защитник "Динамо" и сборной Украины 22-летний Виталий Миколенко находится в шаге от перехода в "Эвертон".

Украинский футболист уже находится в "Ливерпуле", где проходит медосмотр для нового клуба, сообщает The Gurdian.

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"Ириски" подпишут футболиста на полноценной основе. Сумма трансфера составит €21-23 млн. Футболист подпишет контракт на пять лет.

В текущем сезоне "Эвертон" идет на 14 месте в АПЛ. В последнем туре "ириски" сыграли в ничью с "Челси".

Виталий Миколенко является уроженцем Черкасс. Воспитывался в Академии "Динамо". С 2017 года стал игроком первой команды. За "Динамо" провел 89 матчей и забил шесть голов. Стал чемпионом Украины сезона 2020/21 и обладателем Кубка страны в том же сезоне.

В составе сборной Украины участвовал в Евро-2020/21. Провёл в составе национальной команды 21 матч.