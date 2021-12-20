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понедельник, 20 декабря 2021 18:28

Переход Миколенко в "Эвертон" закончен

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Переход Миколенко в &quot;Эвертон&quot; закончен
Миколенко начинал в Черкассах. Фото: dynamo.kiev.ua

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил о деталях перехода защитника Виталия Миколенко из "Динамо" в "Эвертон".

"Эвертон" все уладил для подписания Миколенко. Я сообщал несколько дней назад, что игрок прошел медицинский осмотр.

Все, что осталось сейчас – объявить о переходе. Это завершенная сделка", – сказал Романо на своем канале в Twitch.

Сообщалось, что украинец подпишет с "ирисками" 5-летний контракт, а сумма трансфера составит более € 20 млн.

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В нынешнем чемпионате Украины Виталий Миколенко сыграл 15 матчей в которых отдал 3 голевые передачи. Он является основным игроком сборной Украины.

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Дата
20
декабря

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