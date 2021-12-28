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Михайлюк вышел на третье место в списке самых результативных украинцев в истории НБА

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Михайлюк вышел на третье место в списке самых результативных украинцев в истории НБА
Святослав Михайлюк уже семь лет выступает в США. Фото: Twitter/okcthunder

Защитник сборной Украины и "Торонто Репторс" 24-летний Святослав Михайлюк вышел на третье место в списке самых результативных украинцев в истории НБА.

В матче команды украинца с "Кливлендом" Михайлюк набрал десять очков и оставил позади бывшего баскетболиста "Лейкерс" и "Атланты" Станислава Медведенко, сообщает "Спорт Арена".

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В 194 матчах НБА Святослав набрал 1400 баллов. В списке результативных украинцев в лиге Михайлюк уступает только Виталию Потапенко - 3995 баллов и Алексею Леню - 4265 баллов.

До перехода в "Торонто" Святослав выступал за НБА за "Лейкерс", "Детройт" и "Оклахому". В 2018 году "Лейкерс" избрали его под 47 общим номером на драфте.
В Украине Михайлюк защищал цвета "Черкасских обезьян". В США переехал в 2014-м.

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