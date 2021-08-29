Михайлюк подписал контракт из "Торонто Рэпторс"

Святослав Михайлюк начинал свою карьеру в Черкассах, где учился в школе с углубленным изучением английского. Фото: NBA

Атакующий защитник Святослав Михайлюк подписал двухлетний контракт с "Торонто Рэпторс", сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в "Twitter". На второй год соглашения будет действовать опция игрока. Интерес к игроку сборной Украины проявляли "Кливленд Кавальерс", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Детройт Пистонс", но Святослав выбрал "Торонто".

Сезон-2020/2021 уроженец Черкасс Михайлюк закончил в составе "Оклахома-Сити Тандер". Ранее "Оклахома" сделала украинцу квалификационное предложение, однако затем отозвала его.

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В "Оклахому" Михайлюк был выменян из "Детройт Пистонс" в ходе сезона. Всего он принял участие в 66 встречах. В составе "Пистонс" украинец вышел на площадку в 36 матчах, в среднем набирая 6,9 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи за 16 минут на площадке. За "Оклахому" игрок провёл 30 матчей, в которых в среднем набирал 10,3 очка, 3,0 подбора и 1,8 передачи за 23 минуты игрового времени. Святослав начинал свою карьеру в Черкассах.