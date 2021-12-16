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пятница, 17 декабря 2021 07:11

В НБА показали фантастический победный бросок

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В НБА показали фантастический победный бросок
Бем Адебайо выиграл конкурс баскетбольного мастерства в НБА. Фото: Reuters

Разыгрывающий "Нью-Орлеан Пеликанс" Девонте Грэм реализовал невероятный победный бросок под сирену в матче регулярного чемпионата НБА с "Оклахома-Сити Тандер" (113:110).

Грэм забил трёхочковый со своей половины при счёте 110:110. Перед этим разыгрывающий "Оклахома-Сити" Шэй Гилджес-Александер попал из-за дуги за 1,4 секунды до финальной сирены и практически не оставил "Нью-Орлеану" времени на ответную атаку. Грэм решился на дальний бросок, который позволил "Пеликанс" избежать овертайма и выиграть в основное время.

На счету Грэма 15 очков, 4 подбора и 8 передач при 5 из 14 с игры (5 и 10 из-за дуги) в матче с "Тандер".

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В НБА так выступают два украинца – Святослав Михайлюк за "Торонто Рэпторс" и Алексей Лень в "Сакраменто Кингз".

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