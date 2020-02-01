Михайлюк станет ключевой фигурой нашей команды – тренер "Детройта"

Святослав Михайлюк начинал свою карьеру в Черкассах

Главный тренер "Детройта" Дуэйн Кейси прокомментировал прогресс украинского баскетболиста Святослава Михайлюка.

"Михайлюк находится на пути к тому, чтобы стать одной из ключевых фигур нашей команды" – пишпет "Трибуна".

Он доказал, что может разыгрывать мяч. Святослав очень хорошо обучается, на него можно положиться. Его будущее будет светлым, если он продолжит работать", – сказал Кейси.

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Игрок сборной Украины Святослав Михайлюк второй год играет в НБА. Ранее он играл за команду Канзасского университета.