Михайличенко вернул в "Динамо" опального легионера

Сидклей получил возможность проявить себя в "Динамо" после смены тренера

Новый главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко вернул в основную команду защитника Сидиклея.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире своей авторской программе "Цыганык Live".

Бразилец этим летом был одним из главных претендентов на то, чтобы покинуть "Динамо" — в его услугах заинтересованы "Гремио", "Сан-Паулу" и "Интернасьонал". Сам Сидиклей не исключил возвращения в Бразилию. В стартовавшем сезоне Сидиклей ни разу не был включен в заявку "Динамо" на официальные матчи команды, играя лишь за состав киевлян Ю-21.

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В минувшем сезоне Сидиклей отыграл за "Динамо" 23 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2023-го.